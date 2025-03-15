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İHA

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde benzin istasyonunda bir sürücü, aracına yakıt almak için istasyona yanaştı.

Bir süre sonra henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı pompacı ile araç sürücüsü arasında sözlü tartışma çıktı.

KAVGAYI POLİS AYIRDI

Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya döndü.

Kavgayı gören vatandaşlar duruma el atarken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırdı.

Benzin istasyonunun ringe döndüğü anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.