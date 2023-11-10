İHA
Yurt genelinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü yad ediliyor.
Türkiye Cumhuriyet'inin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85. yıl dönümünde Bursa'da da anıldı.
10 Kasım programları çerçevesinde Bursa Valiliği tarafından ilk olarak çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.
Atatürk heykeline çelenk bıraktılar
Vali Mahmut Demirtaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, Atatürk heykeline çelenk sundu.
Vatandaşların gözlerinden damlalar süzüldü
Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 09.05 geçe sirenler çalmaya başlamasıyla 7'den 70'e tüm halk 2 dakikalık saygı duruşuna geçti.
Mustafa Kemal Atatürk’ün 85. yıl dönümünde sirenlerle birlikte tüm hayat dururken, gözyaşları damla dama vatandaşların gözlerinden düştü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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