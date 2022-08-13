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    Bursa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

    Kennte bir saat süren sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Alt geçitlerde oluşan su birikintisi uzun araç kuyruğuna yol açarken 15'e yakın ev ve iş yerinde su baskını meydana geldi.
    • 13.08.2022 - 20:18
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    Bursa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

    Son zamanlarda Marmara Bölgesi'nde etkili olan sağanak yağış, Bursa'da da kendisini gösterdi.

    Yıldırım, Kestel, İnegöl, Orhangazi, Harmancık, Orhaneli ve Yenişehir ilçelerinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

    Alt geçitlerde su birikti

    Saat 17.00 sıralarında başlayan ve bir saat süren sağanak yağış nedeniyle özellikle alt geçitlerde biriken yağmur suları uzun araç kuyruklarına neden oldu.

    Evleri su bastı

    Ekili bahçelerin de etkilendiği sağanak yağmur nedeniyle 15'e yakın ev ve işyerlerinde su baskını yaşandı.

    Pazartesiye kadar yağış etkili olacak

    DHA'nın haberine göre; en fazla yağışın, metrekareye 17 kilo ile Yıldırım ilçesinde gerçekleştiğini belirten meteoroloji yetkilileri, yağışların pazartesi sabah tekrar etkili olacağını açıkladı.

    Bursa da sağanak hayatı olumsuz etkiledi #1

    Bursa da sağanak hayatı olumsuz etkiledi #2

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