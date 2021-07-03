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    Bursa'da sağanak sele sebep oldu

    Mustafakemalpaşa ilçesinde yağan yağmur sonucu Kestelek Mahallesi'ndeki bazı evler ve ekili araziler sel suları altında kaldı.
    • DHA
    • 03.07.2021 - 14:49
    • Güncelleme : 03.07.2021 - 14:50
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    Bursa'da sağanak sele sebep oldu

    Bursa genelinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, Mustafakemalpaşa ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi.

    Kırsal Kestelek Mahallesi'nde sağanak nedeniyle oluşan selde, Çaltılıbük-Kestelek yolu trafiğe kapandı, Hacer Ünver'e ait ev de zarar gördü.

    EKİPLER SEFERBER OLDU

    Mahalle Muhtarı Kemal Doğru, "Son yıllarda böyle yağışa şahit olmadım bir anda çok şiddetli geldi, ormanlık alandan çamur akmaya başladı. Beraberinde parça odunlar mahalleye doğru sürüklendi. Bir evde maddi hasar var, can kaybı ve yaralanma olmaması bir nebze bizi teselli etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ ve itfaiye ekipleri bölgeye müdahale ederek zararın artmasını engelledi." dedi.

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