Bursa'da sağanak yağış etkili oldu: Ev ve iş yerlerini su bastı

Bursa'da sağanak yağış etkili oldu: Ev ve iş yerlerini su bastı

Sağanak yağış nedeniyle sel felaketinin yaşandığı kentte, vatandaşlar kendi imkanlarıyla ev ve iş yerlerindeki suları boşalttı. Mahsur kalan vatandaşları ise olay yerine gelen ekipler kurtardı.

Bursa'da sağanak yağış sabaha karşı etkisini artırdı. Özellikle Değirmenönü Mahallesi'nde etkisini artıran yağmur sonrası, sel felaketi yaşandı.

Su baskınlarının yaşandığı mahallede, vatandaşlar kendi imkanları ile ev ve iş yerlerini temizlemeye çalıştı.

Mahsur kalan vatandaşlara bölgeye gelen ekipler yardım ederken, sel nedeniyle 20 evde maddi hasar meydana geldiği belirlendi.

Can kaybının olmaması ise olsa bir facianın önüne geçti.

"BURAYA BİR YOL YAPILMASI LAZIM, BİZ MAĞDUR OLUYORUZ"

Evini su basan Erdal Boran, ''Buraya bir yol yapılması gerekiyor. Biz her yağmurda hep bu sorunlarla karşılaşıyoruz, mağdur oluyoruz.

Biz bu sokakta 4 komşu sürekli bu mağduriyeti yaşıyoruz. Bu saatte suyu temizlemeye çalışıyoruz. Mağduriyetimiz giderilsin artık tek isteğimiz budur. Su neredeyse mutfak camından içeri girecekti. Evdeki bütün odalar sular içerisinde.'' dedi.

Bursa'da sağanak yağış etkili oldu: Ev ve iş yerlerini su bastı VİDEO

"GİDER YOK SULAR DİREK EVİMİZE DOLUYOR"

Komşusuna yardıma giden Celal Kaçeri ise ''Mahallemizde giderler yok, sular direk evlerimize doluyor. Yetkililerden bu sorunların artık giderilmesini istiyoruz. Buradaki vatandaş mağdur." dedi.

"BİZİ BU DURUMDA GÖRÜN.."

Evini su basan bir diğer vatandaş Cevdet Ardıç, ''Biz bu durumu devlet yönetimlerinden, valimizin, belediye başkanımızın gelip bizzat burada görmelerini istiyoruz.

Bundan sonra bir daha bu şekilde bu mağduriyetler yaşanmaması için ne yapabiliriz denilmesi lazım.'' dedi.