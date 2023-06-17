Bursa'da sağanak yağış hayatı felç etti Uyarılarla beklenen yağışın etkili olması soncu İnegöl ilçesindeki ev ve iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar güçlük çekerken bazı ağaçlar şiddete dayanamayarak devrildi.

İHA Yurdun belirli bölgeleri sağanak yağışa teslim oldu. Yağışın sele döndüğü illerde vatandaşlar olumsuz durumlarla karşı karşıya. Aynı durum Bursa'da da yaşandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları ile beklenen yağış kentin birçok noktasında etkili oldu. Yağış, İnegöl ilçesinde hayatı neredeyse durma noktasına getirdi. Ev ve iş yerlerini su bastı Sokakları göle döndüren şiddetli yağmur nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Göle dönen caddelerde sürücüler ilerlemekte zorluk çekerken, bazı ağaçlar ise şiddetli yağmura dayamayarak devrildi.