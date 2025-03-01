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İHA

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan'ın ilk sahur vaktinde de alkol uygulamalarını aralıksız sürdürmeye devam etti.

Son olarak yapılan drone destekli alkol uygulamasında birçok araç sorgulanırken, denetimi gören bir sürücü ise ara sokağa kaçtı.

DRONE İLE TAKİP EDİLDİ

Denetimi görerek ara sokağa dalan sürücü, drone ile takip edildi.

Polis ekiplerince yakalanan sürücünün, aracı babasından habersiz kaçırdığı ortaya çıktı.

"ARABA İSTEDİM ALMADILAR"

16 yaşındaki B.K.E., aracı bağlayacaklarını söyleyen trafik ekiplerine "Abi arabayı babamdan kaçırdım, bağlamayın. Araba istedim, motor istedim almadılar. Biraz hevesim vardı, hevesim olduğu için kaçırdım" dedi.,

55 BİN TL PARA CEZASI KESİLDİ

Ehliyetsiz çocuk sürücüye 55 bin lira idari para cezası uygulanırken, araç ise otoparka çekildi.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü, kazaların önüne geçmek amacıyla yapılan uygulamaların devam edeceğini bildirdi.