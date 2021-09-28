Bursa'da samanlıkta yangın çıktı

Yenişehir ilçesindeki samanlığın yanması sonucu bölgeye su tankerleri ve yetkililer sevk edildi. Güçlükle kontrol altına alınan alevlere karşı soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan yangın etrafa korku saçtı.

Beypınar köyünde kısa sürede alev topuna dönen samanlığın yandığını gören köylüler itfaiyeyi aradı.

BÖLGEYE TANKERLER SEVK EDİLDİ

Olay yerine itfaiye ekipleri ve Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (BUSKİ) bağlı tankerler sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerin yaklaşık 2 saat süren söndürme çalışmalarının ardından soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.