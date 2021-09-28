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    Bursa'da samanlıkta yangın çıktı

    Yenişehir ilçesindeki samanlığın yanması sonucu bölgeye su tankerleri ve yetkililer sevk edildi. Güçlükle kontrol altına alınan alevlere karşı soğutma çalışmaları devam ediyor.
    • İHA
    • 28.09.2021 - 00:03
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    Bursa'da samanlıkta yangın çıktı

    Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan yangın etrafa korku saçtı.

    Beypınar köyünde kısa sürede alev topuna dönen samanlığın yandığını gören köylüler itfaiyeyi aradı.

    BÖLGEYE TANKERLER SEVK EDİLDİ

    Olay yerine itfaiye ekipleri ve Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (BUSKİ) bağlı tankerler sevk edildi.

    Olay yerine gelen ekiplerin yaklaşık 2 saat süren söndürme çalışmalarının ardından soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

    Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

    Bursa da samanlıkta yangın çıktı #1

    Bursa da samanlıkta yangın çıktı #2

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