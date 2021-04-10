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- Bursa'da şampuan hırsızı kameraya böyle yakalandı
Bursa'da şampuan hırsızı kameraya böyle yakalandı
Bursa'da, markete giren kimliği belirsiz kişinin, raftan aldığı 4 şampuanı da pantolonunun içine sokarak çalma anları, güvenlik kamerasına yansıdı.
- DHA
- 10.04.2021 - 21:50
Bursa'da dün ilçeye bağlı Sinanbey Mahallesi'nde bulunan markette meydana gelen hırsızlık olayında kimliği belirsiz kişi, içeri girip, bir süre reyonları gezdikten sonra marketten çıktı.
Müşterinin hareketlerinden şüphelenen market sahibi, güvenlik kamerası kayıtlarını izledi.
4 ŞAMPUANI PANTOLONUNUN İÇİNE SOKUP KAÇTI
Görüntülerden şüphelinin, 4 şampuanı da pantolonunun içine sokarak çaldığı tespit edildi.
Market sahibi, görüntülerle birlikte polise gidip, şikayetçi oldu.
Polis ekipleri, hırsızlık şüphelisini araştırıyor.
Bursa'da şampuan hırsızı kameraya böyle yakalandı VİDEO