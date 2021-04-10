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    Bursa'da şampuan hırsızı kameraya böyle yakalandı

    Bursa'da, markete giren kimliği belirsiz kişinin, raftan aldığı 4 şampuanı da pantolonunun içine sokarak çalma anları, güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 10.04.2021 - 21:50
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    Bursa'da şampuan hırsızı kameraya böyle yakalandı

    Bursa'da dün ilçeye bağlı Sinanbey Mahallesi'nde bulunan markette meydana gelen hırsızlık olayında kimliği belirsiz kişi, içeri girip, bir süre reyonları gezdikten sonra marketten çıktı.

    Müşterinin hareketlerinden şüphelenen market sahibi, güvenlik kamerası kayıtlarını izledi.

    4 ŞAMPUANI PANTOLONUNUN İÇİNE SOKUP KAÇTI

    Görüntülerden şüphelinin, 4 şampuanı da pantolonunun içine sokarak çaldığı tespit edildi.

    Market sahibi, görüntülerle birlikte polise gidip, şikayetçi oldu.

    Polis ekipleri, hırsızlık şüphelisini araştırıyor.

    Bursa'da şampuan hırsızı kameraya böyle yakalandı VİDEO

    Bursa da şampuan hırsızı kameraya böyle yakalandı #1

    Bursa da şampuan hırsızı kameraya böyle yakalandı #2

    Bursa da şampuan hırsızı kameraya böyle yakalandı #3

    Bursa da şampuan hırsızı kameraya böyle yakalandı #4

    Bursa da şampuan hırsızı kameraya böyle yakalandı #5

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