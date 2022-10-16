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    Bursa'da şehit olan polis için tören

    Aile içi şiddet olayına müdahale ederken, yüksekten düşerek şehit olan polis memuru Sami Altıntaş için Bursa İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.
    • 16.10.2022 - 12:34
    • Güncelleme : 16.10.2022 - 12:51
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    Bursa'da şehit olan polis için tören

    Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşayan ve uzaklaştırma kararı bulunan 36 yaşındaki Gökhan N., önceki gün 22.00 sıralarında eşinin yaşadığı eve gitti.

    Çift, bilinmeyen bir nedenle önce tartıştı sonra kavgaya tutuştu.

    Eşini dövdü

    Sinirlerine hakim olamayan Gökhan N., eşini darbetmeye başladı.

    Kadının seslerini duyan komşular durumu ekiplere bildirdi.

    Bursa'da şehit olan polis için tören VİDEO

    Polis, eve girmek istedi

    Bunun üzerine evin bulunduğu bölgeye Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü kadına şiddetle mücadele biriminde görevli ekipler gitti.

    Ekipte yer alan 47 yaşındaki polis memuru Sami Altıntaş ise aile içi şiddetin yaşandığı o eve girmek istedi.

    Bursa da şehit olan polis için tören #1

    İkinci kattan düştü

    Bu sırada polisi görünce daha da öfkelenen adam, eşini balkondan atmak için harekete geçti.

    Durumu fark eden polis memuru Altıntaş, şiddet gören kadını kurtarmak için apartmanın ikinci katından üçüncü tırmanmaya çalıştı.

    Tutunduğu demir korkuluğun kopmasıyla ikinci kattan yere düşen Altıntaş, ağır yaralandı.

    Şehit oldu

    Polis memurunun aşağı düştüğü gören meslektaşları da durumu hemen 112’ye bildirdi.

    Ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılan Altıntaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

    Bursa da şehit olan polis için tören #2

    Şüpheli yakalandı

    Birçok sabıkası olan ve eşine şiddet uygulayan Gökhan N., takviye gelen polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı.

    Hüzünlü tören

    Bugün 2 çocuk babası şehit polis memuru için Bursa İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

    Törende Altıntaş’ın ailesi ve mesai arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.

    Bursa da şehit olan polis için tören #3

    Eşi komiser yardımcısı

    Şehidin eşi Firdevs Altıntaş'ın da komiser yardımcısı olduğu öğrenildi.

    İHA'nın haberine göre şehit Altıntaş, Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Göktepe Mahallesi Göktepe Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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