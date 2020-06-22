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- Bursa'da selden etkilenen bölge havadan görüntülendi
Bursa'da selden etkilenen bölge havadan görüntülendi
Selin tarım arazilerine verdiği tahribat, kuş bakışı kaydedildi.
- AA
- 22.06.2020 - 15:35
Bursa'nın Kestel ilçesinde yer alan Dudaklı ve Kayacık köylerine, sel suları hakim oldu.
Onlarca evin ve aracın zarar gördüğü köylerin tarım arazileri de sel sularından etkilendi. Sel sularından zarar gören tarım arazileri, havadan görüntülendi.
Bursa'da selden etkilenen bölge havadan görüntülendi - VİDEO