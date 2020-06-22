Dolar
6.8514
0.0861%
Euro
7.688
0.456%
Altın
1757.79
0.7855%
Borsa
115300.93
1.4866%
G. Altın
386.452
0.6364%
Bitcoin
65015.33
1.0364%
26ºC
İstanbul
Sağanak yağış 26 C

    Bursa'da selden etkilenen bölge havadan görüntülendi

    Selin tarım arazilerine verdiği tahribat, kuş bakışı kaydedildi.
    • AA
    • 22.06.2020 - 15:35
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Görüş Bildir