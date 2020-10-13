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    Bursa'da şiddetli lodos hayatı felç etti

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde şiddetli rüzgar ve zaman zaman yağmur ilçe genelinde etkili oluyor.
    • İHA
    • 13.10.2020 - 19:32
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    Bursa'da şiddetli lodos hayatı felç etti

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar etkili oluyor.

    Rüzgarla birlikte zaman zaman İnegöl'de yağmur da hafif şekilde etkisini gösteriyor.

    Şiddetli rüzgarla birlikte birçok ağaç dalı da kırılarak yere düştü. İnegöl'ün en işlek caddesinde bir ağaçtan düşecek olan büyük bir parça zamanında fark edilmesiyle büyük bir faciadan dönüldü.

    BÜYÜK FACİADAN DÖNÜLDÜ

    Olayın bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ağacın bulunduğu yerde önlemler alarak kimsenin geçmesine izin verilmedi. Daha sonra olay yerine gelen itfaiyeye ait merdivenli araçla ağaçtaki dal, itfaiye eri tarafından düşmeden alındı.

    Çevredeki vatandaşlar da olan bitenleri meraklı gözlerle izledi. Rüzgar nedeniyle sokakta yürümekte güçlük çeken vatandaşlar kendilerine sığınacak yerler aradı.

    Bursa da şiddetli lodos hayatı felç etti #1

    PARK HALİNDEKİ ARABANIN ÜZERİNE AĞAÇ DEVRİLDİ

    Hamidiye Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilin üzerine ağaç devrildi. O sırada araçta kimsenin olmaması ve yoldan kimsenin geçmemesi büyük bir faciayı önledi. İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri yolu trafiğe kapattı. Devrilen ağaç, arabanın üzerinde ekipler tarafından kaldırıldı. Otomobilini o halde gören sürücü ise ne yapacağını şaşırdı. Araçta maddi hasar meydana geldi. İlçe genelinde rüzgar etkisini sürdürüyor.

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