Bursa'da sokak köpekleri tehlike saçıyor

Bursa’nın Gemlik ilçesinde, son bir yılda köpek ve kedi ısırmasından dolayı hastanelerde müdahale sayısının arttığı bildirildi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde son dönemde başıboş köpek sayısı hızla artarken, vatandaşlar yetkililerin tedbir almalarını istiyor.

Her köşe başında ve belirli bölgelerde gruplar halinde gezen sahipsiz köpek sayısı binleri aştı.

BÖLGE HALKI İSYAN ETTİ

Bilhassa ana yollarda çok sık olarak ortaya çıkan başıboş köpekler, bazen bir marketin kapısında nöbete yatıyor, bazen ATM önlerinde insanlara saldırıyor, çoğu zaman da sorumluluk taşımayan bazı köpek sahiplerinin gözleri önünde insanları ısırarak zarar veriyor.

SON BİR YILDA HASTANELERE BİN 500'Ü AŞKIN KİŞİ BAŞVURDU

Öte yandan usulsüz gıdalarla beslenen birçok köpek, sağlıksız bir şekilde şişmiş ve ayakta duramaz hâle gelmiş durumda.

Gemlik'te son bir yılda köpek ısırmasından dolayı hastanedeki müdahale sayısının bin 500'ü bulduğu öğrenildi.