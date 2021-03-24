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    Bursa'da sokak ortasında genç kadını taciz etti

    Bursa'da yaşayan Gözde Şahinbaş isimli genç kadın, sosyal medya hesabı üzerinden tacize uğradığı anları paylaştı. Şehir magandasının kaçmaya çalıştığı anlar kameraya böyle yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 24.03.2021 - 18:12
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    Bursa'da sokak ortasında genç kadını taciz etti

    Bursa'da akıllara durgunluk veren bir taciz olayı yaşandı.

    Gözde Şahinbaş isimli genç kadın sosyal medya hesabı üzerinden tacize uğradığı anları kayda aldı.

    GENÇ KADINI TAKİP ETTİ, CİNSEL ORGANINI GÖSTERDİ

    Staja gittiğini belirten genç kadın, iki arabanın arasına saklanan tacizciyi görüntülemek istedi.

    Bu sırada ismi ve kimliği henüz bilinmeyen kişi cinsel organını gösterdi.

    Kendisini taciz eden sapığı kamerayla yakalayan genç kız

    TACİZCİNİN PEŞİNDEN KOŞUP O ANLARI KAYDA ALDI

    Ardından kaçmaya çalışan tacizciyi, neye uğradığını şaşıran genç kız görüntülemeye devam etti.

    Genç kız çevredekilere de "Abi taciz etti beni" diyerek yardım isterken, videonun sonunda genç kızın ağlaması dikkatlerden kaçmadı.

    Bursa da sokak ortasında genç kadını taciz etti #1

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