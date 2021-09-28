İnegöl ilçesinde sülfürik asit yüklü tankerde başlayan yangını, itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki sülfürik asit yüklü tankerde çıkan yangın, korku dolu anlar yaşattı.

İnegöl’den Kütahya'nın Domaniç ilçesine seyir eden Süreyya Özdemir (52) yönetimindeki sülfürik asit yüklü tankerin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.

ALEVLER TANKER KISMINA ULAŞMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

Dumanı fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Şoför kabinine sıçrayan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince tanker kısmına alevler ulaşmadan söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursa'da sülfürik asit dolu tanker yandı VİDEO

