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    Bursa'da sülfürik asit dolu tanker yandı

    İnegöl ilçesinde sülfürik asit yüklü tankerde başlayan yangını, itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.
    • İHA
    • 28.09.2021 - 00:33
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    Bursa'da sülfürik asit dolu tanker yandı

    Bursa'nın İnegöl ilçesindeki sülfürik asit yüklü tankerde çıkan yangın, korku dolu anlar yaşattı.

    İnegöl’den Kütahya'nın Domaniç ilçesine seyir eden Süreyya Özdemir (52) yönetimindeki sülfürik asit yüklü tankerin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.

    Bursa da sülfürik asit dolu tanker yandı #1

    ALEVLER TANKER KISMINA ULAŞMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

    Dumanı fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

    Şoför kabinine sıçrayan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince tanker kısmına alevler ulaşmadan söndürüldü.

    Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

    Bursa'da sülfürik asit dolu tanker yandı VİDEO

    Bursa da sülfürik asit dolu tanker yandı #2

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