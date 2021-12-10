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- Bursa'da sürücü mobilya iskeletlerini arabasında taşıdı
Bursa'da sürücü mobilya iskeletlerini arabasında taşıdı
Kapalı kasa panelvanın üzerinde taşınan ahşap mobilya iskeletlerinin sallanması tehlike saçtı.
- İHA
- 10.12.2021 - 16:49
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Mobilya Sanayi Sitesinde seyir halinde olan kapalı kasa panelvanın üzerine ahşap iskeletler yüklendi.
SALLANAN İSKELETLER KORKU YARATTI
Üzerinde iskelet yüklü aracı seyir halinde gören sürücüler şaşkınlık yaşadı.
Tehlikenin yaşandığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bursa'da sürücü mobilya iskeletlerini arabasında taşıdı