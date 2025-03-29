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İHA

Ambulans sürücüleri hayat kurtarmak için adeta zamanla yarışıyor.

Onları en fazla zorlayan ise vakalara ulaşırken trafikte kaldıkları sürenin uzaması oluyor.

Ambulansların geçiş üstünlüğüne uymayan sürücüler, zorluk çıkarıyor.

GÜZEL GÖRÜNTÜLER GELDİ

Hal böyleyken güzel olan görüntüler mutlu ediyor.

Son görüntüler Bursa'dan geldi.

ZAMANLA YARIŞTILAR

Aldığı vakayı hastaneye yetişmeye çalışan 112 Acil Servis ekipleri, zamanla yarıştı.

FERMUAR SİSTEMİ BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Ambulansın sirenlerini duyan sürücülerin ise, fermuar sistemini başarıyla uygulaması büyük beğeni topladı.

KAMERALARA YANSIDI

Yoğun trafiğe rağmen ambulans vakaya hızla hastaneye ulaştırırken, sürücülerin her geçen gün fermuar sistemini başarıyla uygulaması ambulans içerisindeki kameraya yansıdı.