Bursa'da tarla yangınına giden orman itfaiyesi kaza yaptı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çıkan yangına müdahale için giden Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait araç kaza yaptı.

Bursa'da saat 16.00 sıralarında kırsal Bostandere-Kosova mahalleleri arasındaki Turnadere mevkiinden dumanlar yükseldi.

Yer yer anız alanlarının bulunduğu ayçiçeği tarlalarında başladığı öğrenilen yangın, rüzgârın tesiriyle büyüyerek kısa sürede geniş bir çevreye yayıldı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

Çok sayıda itfaiye ekibinin bölgeye sevk edildiği yangına Orman Genel Müdürlüğü’ne ait helikopterlerde havadan müdahale etti.

Bir saat süreyle alevlere itfaiye tarafından yerden müdahale yapılırken, yangın helikopteri de birkaç sortiyle ekiplere havadan destek verdi.

Saat 17.00 sıralarında kontrol altına alınarak hâlen soğutma çalışmaları yapılan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

YANGINA GİDERKEN KAZA YAPTI

Bu arada, yangına müdahale için bölgeye giden Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait yangın söndürme pikabı tâlihsiz bir kaza yaşadı.

16 EEN 56 plakalı resmî araç, Ticaret ve Sanayi Odası karşısında bulunan kavşaktaki kazada, siyah renkli özel bir araçla çarpıştı. Kazada iki araçta da maddî hasar meydana geldi.