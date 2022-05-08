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    Bursa'da tarladan 2 liraya çıkan marulun fiyatı rafta 5 katına çıkıyor

    Bursa'da tarladan 2 liraya çıkan marulun fiyatı rafta 5 katına çıkıyor

    Bursa'da tarlalarda marul hasadı başladı. Tarlada üreticiden 2 liraya alınan marul pazar ve marketlerde 10 liradan satılıyor.
    • 08.05.2022 - 10:37
    • Güncelleme : 08.05.2022 - 11:27
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    Ekonomi gündeminde enflasyon rakamları ve temel tüketim ürünlerine gelen zamlar ilk sırada yer alırken tarla-tezgah arasındaki fiyat farkları da tepki çekiyor.

    Bu durumdan hem üreticiyi hem de tüketiciyi rahatsız ediyor.

    Bu farklar bahar dönemi başında tarladan çıkan ürünler için de geçerli.

    Bursa'nın Kestel ilçesi Dudaklı köyünde üreticiler ektikleri marulları hasat etmeye başladı.

    Marul tarlada 2 lira

    Bereketli Bursa ovasında yetişen ve her biri 1,5 kilo ağırlıkta olan marulları üreticiler tanesini 2 liradan satıyor.

    İriliğiyle ön plana çıkan marullar ise pazar ve marketlerde tanesi 10 liradan satılıyor.

    Bursa'da tarladan 2 liraya çıkan marulun fiyatı rafta 5 katına çıkıyor ViDEO

    Raflara 5 katı fiyatla geliyor

    Tarlada uygun fiyata satılan marul 10 kilometre ötede market ve pazarda 3 ila 5 katı fiyatla satılıyor.

    Üreticiler ise bir sezon boyunca yetiştirdikleri ürünleri uygun fiyata satmalarına rağmen büyük farklarla tezgahlarda satıldığını öğrenince tepki gösteriyor.

    "Tarlada uygun fiyatlı ürün var"

    İHA'ya konuşan Marul hasadının 15 gün önce başladığı ifade eden Dudaklı köylü üreticiler, "Tarlada marulu biz 2 ila 3 liradan satıyoruz. Ama bizden alınan marul tezgahta 10 ila 12 liradan satılmakta, uygun fiyata marul almak isteyen üretici gelsin tarladan alsın, tarlada ürün uygun fiyata mevcut" dedi.

    Bursa da tarladan 2 liraya çıkan marulun fiyatı rafta 5 katına çıkıyor #1

    Bursa da tarladan 2 liraya çıkan marulun fiyatı rafta 5 katına çıkıyor #2

    Bursa da tarladan 2 liraya çıkan marulun fiyatı rafta 5 katına çıkıyor #3


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