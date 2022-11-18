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    Bursa'da teleferik şiddetli rüzgardan durduruldu

    Kentte etkili olan şiddetli rüzgar sebebiyle, Uludağ'a çıkacak olan vatandaşlar için teleferik engeli oluştu. Bursa Teleferik A.Ş. hava muhalefeti yüzünden bir gün teleferik kullanımını durdurdu.
    • 18.11.2022 - 09:23
    • Güncelleme : 18.11.2022 - 10:01
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    Bursa'da teleferik şiddetli rüzgardan durduruldu

    Marmara Bölgesi'nde yer alan kentlerden biri olan Bursa’da, hafta boyu şiddetli rüzgar etkisini göstermeye devam ediyor.

    Özellikle kış ve doğa turizminin önemli merkezlerinden biri olan Bursa'da bulunan 2 bin 543 metre yüksekliğindeki Uludağ'a çıkacak vatandaşlar uyarıldı.

    Teleferik kullanımı durduruldu

    Uludağ'a çıkacak vatandaşların çıkış rotalarından biri olan teleferik için Bursa Teleferik A.Ş'den uyarı geldi.

    Toplamda 140 kabin ile saatte bin 500 yolcu taşıma kapasiteli Bursa Teleferik, çalışmasına şiddetli rüzgar sebebiyle bir gün ara verdi.

    İHA'dan edinilen bilgilere göre, Bursa Teleferik A.Ş.'den yapılan açıklamada "Tesisimiz bugün şiddetli rüzgar nedeniyle tam gün kapalı olacaktır." ifadelerine yer verildi.

    Bursa da teleferik şiddetli rüzgardan durduruldu #1

    Bursa da teleferik şiddetli rüzgardan durduruldu #2

    Bursa da teleferik şiddetli rüzgardan durduruldu #3


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