İHA
Trafik magandaları bitmek bilmiyor...
Hemen her gün kural ihlalleri nedeniyle ortaya çıkan magandalar, tehlike saçıyor.
Bu kez görüntülerin adresi Bursa.
Şoför koltuğuna küçük çocuğu oturttular
Merkez, Yıldırım ilçesi Ankara Yolu caddesi üzerinde bir otomobil sürücüsü, seyir halindeyken şoför koltuğuna küçük çocuğu oturttu.
Dakikalarca seyahat etti
Direksiyon kontrolünü küçük çocuğa bırakan kişi, dakikalarca otomobille seyahat etti.
O anlar kameralara yansıdı
Hem kendi hem de başkalarının canını hiçe sayan bilinçsiz sürücü, trafikteki diğer sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerin ardından polis olayla ilgili soruşturma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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