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Bursa'da tepki çeken görüntü: Küçük çocuk direksiyon başında

Bursa'da tepki çeken görüntü: Küçük çocuk direksiyon başında Yıldırım ilçesinde bir otomobil sürücüsü, araç kullanırken küçük çocuğu direksiyon başına geçirip dakikalarca seyir etti. O tehlikeli anlar ise kameralara yansıdı.