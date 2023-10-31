İHA

Trafik magandaları bitmek bilmiyor...

Hemen her gün kural ihlalleri nedeniyle ortaya çıkan magandalar, tehlike saçıyor.

Bu kez görüntülerin adresi Bursa.

Şoför koltuğuna küçük çocuğu oturttular

Merkez, Yıldırım ilçesi Ankara Yolu caddesi üzerinde bir otomobil sürücüsü, seyir halindeyken şoför koltuğuna küçük çocuğu oturttu.

Dakikalarca seyahat etti

Direksiyon kontrolünü küçük çocuğa bırakan kişi, dakikalarca otomobille seyahat etti.

O anlar kameralara yansıdı

Hem kendi hem de başkalarının canını hiçe sayan bilinçsiz sürücü, trafikteki diğer sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerin ardından polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)