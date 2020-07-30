TÜRKİYE'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) yerli otomobil fabrikasının kurulacağı Bursa Gemlik'teki alana komşu olan kırsal Gençali Mahallesi’nde, ev ve arsa fiyatlarının 10 katına çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG'un üretileceği fabrikanın temeli Bursa'nın Gemlik ilçesinde Hara Bölgesi’nde bulunan TSK’ya ait arazide, 18 Temmuz’da atıldı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yeni yatırım olarak inşa edilecek tesisin öngörülen toplam tutarının ise 22 milyar lira olacağı belirtildi.

EV VE ARSA FİYATLARI 10 KATINA ÇIKTI

Yıllık 175 bin aracın üretileceği tesisin inşaatında 2 bin kişinin çalışacağı, 2032 yılına kadar da fabrikada 4 bin 323 kişinin istihdam edilmesi öngörülüyor. Fabrikanın kurulacağı alana komşu olan kırsal Gençali Mahallesi’nde ev ve arsa fiyatlarının 10 kat arttığı ifade edildi.

Bursa'da TOGG fabrikasının kurulacağı bölge değerlendi ViDEO

"TALİH KUŞU KONDU"

Köy sakini Mustafa Şahin, “Fabrikanın burada yapılacağının duyurulması üzerine ev ve arsa fiyatları baya uçtu. Metrekare fiyatları bin liraya çıktı. Bu bizim için talih kuşu. Gençali’yi dünya tanıdı. Mahallemizdeki ev ve arsalara talep var. Ancak bin liradan satarsak pişman olur muyuz, ileride daha da değerlenirse diye düşünüyoruz. Alacak kişi de satacak kişi de tereddütlü. Köyün manzarası deniz, orman ve yerli otomobilin üretileceği fabrika” dedi.

"TARLAMI ESKİDEN SATTIM PİŞMANIM"

Fabrikanın Gemlik’teki işsizlik oranını düşüreceğini belirten Erol Yılmaz, ”Gençlere iş sahası açılmış olacak. Para çeker gider ama toprak her zaman için iyidir. Ben eskiden arsamı sattım pişman oldum” diye konuştu.

"KÖYÜMÜZ OTOMOBİL FABRİKASI MANZARALI"

Fabrikanın mahallelerine kurulmasından dolayı sevinçli olduklarını belirten Kadir Hamamcı, “Çok güzel bir umudumuz var. Ev ve arsalarımızın değerlenmesi, köyümüzün güzelleşmesine katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Köyümüz yüksekte olduğu için fabrikayı karşıdan görmek mümkün” diye konuştu.