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Bursa’da trafiğe çıkan at, sürücülere zor anlar yaşattı

Bursa’da trafiğe çıkan at, sürücülere zor anlar yaşattı

Bağlı olduğu arabada boyunluğu koparıp firar eden bir at, ana yola çıkıp trafiği kilitledi.