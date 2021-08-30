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    Bursa’da trafiğe çıkan at, sürücülere zor anlar yaşattı

    Bağlı olduğu arabada boyunluğu koparıp firar eden bir at, ana yola çıkıp trafiği kilitledi.
    • İHA
    • 30.08.2021 - 10:20
    • Güncelleme : 30.08.2021 - 12:52
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    Bursa’da trafiğe çıkan at, sürücülere zor anlar yaşattı

    Bursa'nın Nilüfer ilçesinde dakikalarca koşturan at yorulmak bilmedi.

    Sahibi belli olmayan at, trafiğin yoğun olduğu akşam saatlerinde yaklaşık 10 kilometre boyunca koşturdu.

    SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

    Başıboş atın yola çıkması sürücüleri çileden çıkarırken, vatandaşlar kaza yapmamak için büyük çaba sarf ettiler.

    Bursa’da trafiğe çıkan at, sürücülere zor anlar yaşattı VİDEO

    Bursa’da trafiğe çıkan at, sürücülere zor anlar yaşattı #1

    O ANLARI ŞAŞKINLIKLA KAYDETTİLER

    Hızla koşmasını kaydeden sürücüler şaşkınlıklarını da gizleyemedi.

    SEYİR HALİNDE ELLERİYLE KOVALADI

    Bir sürücünün ise seyir halindeyken elleriyle kovalamaya çalışması ise dikkatlerden kaçmadı.

    Bursa’da trafiğe çıkan at, sürücülere zor anlar yaşattı #2

    Bursa’da trafiğe çıkan at, sürücülere zor anlar yaşattı #3

    Bursa’da trafiğe çıkan at, sürücülere zor anlar yaşattı #4

    Bursa’da trafiğe çıkan at, sürücülere zor anlar yaşattı #5

    Bursa’da trafiğe çıkan at, sürücülere zor anlar yaşattı #6

    Bursa’da trafiğe çıkan at, sürücülere zor anlar yaşattı #7

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