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- Bursa’da trafiğe çıkan at, sürücülere zor anlar yaşattı
Bursa’da trafiğe çıkan at, sürücülere zor anlar yaşattı
Bağlı olduğu arabada boyunluğu koparıp firar eden bir at, ana yola çıkıp trafiği kilitledi.
- İHA
- 30.08.2021 - 10:20
- Güncelleme : 30.08.2021 - 12:52
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde dakikalarca koşturan at yorulmak bilmedi.
Sahibi belli olmayan at, trafiğin yoğun olduğu akşam saatlerinde yaklaşık 10 kilometre boyunca koşturdu.
SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI
Başıboş atın yola çıkması sürücüleri çileden çıkarırken, vatandaşlar kaza yapmamak için büyük çaba sarf ettiler.
Bursa’da trafiğe çıkan at, sürücülere zor anlar yaşattı VİDEO
O ANLARI ŞAŞKINLIKLA KAYDETTİLER
Hızla koşmasını kaydeden sürücüler şaşkınlıklarını da gizleyemedi.
SEYİR HALİNDE ELLERİYLE KOVALADI
Bir sürücünün ise seyir halindeyken elleriyle kovalamaya çalışması ise dikkatlerden kaçmadı.