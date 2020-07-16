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    Bursa'da trafik polisinden alkışlanacak hareket

    Arızalanan otomobil yolda kalınca, trafik polisi otomobili iterek yolu açtı. Polis memurunun, trafik ışıklarında arızalanan otomobili ittiği görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı.
    • İHA
    • 16.07.2020 - 14:46
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    Bursa'da trafik polisinden alkışlanacak hareket

    Bursa'nın Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'ndeki kavşaktaki trafik ışıklarında kırmızıda duran otomobil, arızalanarak bozuldu.

    OTOMOBİL YOLDA KALINCA, POLİS DEVREYE GİRDİ

    Bozulan otomobil yolda kalıp trafiği sıkıştırınca yardıma trafik polisi geldi. Kavşakta duran otomobili iterek sürücüye yardım eden polis memuru, trafiği açtı.

    Otomobil yoluna devam ederken, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilip sosyal medyada paylaşılan görüntü kısa sürede ilgi gördü.

    Bursa'da trafik polisinden alkışlanacak hareket #1

    Bursa'da trafik polisinden alkışlanacak hareket #2

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