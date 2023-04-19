Bursa'da trafikte drone ile denetim yapıldı İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan’ın talimatlarıyla Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri dron ile trafikten denetimler gerçekleştirdi.

İHA

Bayram hazırlıkları başladı...

Yurt genelinde trafikte bir aksama olmaması ve yaşanacak kazaların önüne geçmek amacıyla denetimler sıklaştırıldı.

Yapılan denetimler kapsamında binlerce kazanın önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Denetimin yapıldığı bir ilde Bursa oldu.

Kentte denetimler sıklaştırılarak vatandaşlar uyarıldı.

Dron ile takip

Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan’ın talimatlarıyla Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri dron ile trafikten denetimler gerçekleştirdi.

8 bin 550 lira ceza

Ramazan Bayramı çerçevesinde Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri otoyolda usulsüz duraklayan, brandasız şekilde yük taşıyan, seyir halinde cep telefonu kullanan, makas atan ve diğer eksiklikleri tespit edilen sürücülere 8 bin 550 lira ceza yazdı.

Denetimlerin bayram boyunca devam edeceği öğrenildi.