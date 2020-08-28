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    Bursa'da trafikte korku dolu anlar böyle görüntülendi

    Bursa’da bisikletiyle hareket halindeki araca tutunarak giden gencin, dengesini kaybedip düştüğü o anlar saniye saniye kaydedildi.
    • İHA
    • 28.08.2020 - 10:25
    • Güncelleme : 28.08.2020 - 10:25
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    Bursa'da trafikte korku dolu anlar böyle görüntülendi

    Bursa-Yalova karayolunda meydana gelen olayda bilgiye göre, onlarca aracın seyretmesine aldırış etmeyen bir genç, bisikletiyle karayoluna çıktı.

    Bir süre bisikletle seyreden genç, daha sonra aynı istikamette giden bir aracın arkasına tutundu.

    Araca tutunarak giden bisikletlinin düşme anı- İZLE

    HAREKET HALİNDEKİ ARACA TUTUNUP GİTMEK İSTEDİ, KENDİNİ YERDE BULDU

    Adeta ölüme davetiye çıkartarak hareket halindeki araca tutunup yolculuk yapan bu genç, bir ara dengesini kaybederek düştü.

    Gencin o anları başka bir sürücü tarafından saniye saniye kaydedilirken, gence birşey olmaması yüreklere su serpti.

    Bursa da trafikte korku dolu anlar böyle görüntülendi #1

    Bursa da trafikte korku dolu anlar böyle görüntülendi #2

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