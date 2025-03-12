İHA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 26 yaşındaki çiftçi Murat S., traktörüne bağladığı mekanizmayla patates ekimi yapıyordu.
Seyir halindeki traktörden eğildiği sırada dengesini kaybederek tarlaya düştü.
DENGESİNİ KAYBETTİ, TRAKTÖR ALTINDA KALDI
Sürücünün bacakları, traktörün altında kaldı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralı sürücü, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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