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    Bursa'da uçağın düşme anlarına ait yeni görüntüler

    Eğitim uçuşu sırasında binaların arasına düşerek 2 pilotun yaşamını yitirdiği uçak kazasında yaşanan korku dolu anlar bir kez daha gözler önüne serildi.
    • 26.04.2022 - 12:13
    • Güncelleme : 26.04.2022 - 13:06
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    Bursa'da uçağın düşme anlarına ait yeni görüntüler

    Bursa Yenişehir Havaalanı'ndan kalkışından kısa bir süre sonra irtibatın kesildiği tek motorlu eğitim uçağı, Osmangazi ilçesine bağlı Sarıgül Sokak'ta 2 katlı binaya çarpıp evlerin arasına düşmüştü.

    Sokakta parçalara ayrılan uçak alev alev yanarken, 29 yaşındaki eğitim pilotu Furkan Otkum ve 32 yaşındaki öğrenci pilot Murat Avşar yaşamını yitirmişti.

    Acı kazanın ardından dün akşam saatlerinde olaya ait ilk görüntüler ortaya çıkarken, bugün de yeni görüntülere ulaşıldı.

    Mahalleli ölümle burun buruna geldi

    İlk görüntülerde uçağın düştüğü sokakta 5 metre ileride biri çocuk iki kişinin ölümden kurtulduğu görülürken, yeni görüntülerde ise uçağın çakılma ve patlama anı ile mahallelinin yaşadığı panik görüldü.

    İHA'nın haberine göre polis ve itfaiye ekiplerinin kısa sürede olay yerine girişi ve müdahale anları da görüntülere yansıdı.

    Bursa'da uçağın düşme anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

    Bursa da uçağın düşme anlarına ait yeni görüntüler #1

    Bursa da uçağın düşme anlarına ait yeni görüntüler #2

    Bursa da uçağın düşme anlarına ait yeni görüntüler #3


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