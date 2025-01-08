Bursa'da uçak kazası: Pilot yaralandı

İHA

Bursa yine bir uçak kazasına sahne oldu.

Kaza 12.45 sıralarında Yenişehir Havaalanı'nda meydana geldi.

Özel uçuş okuluna ait eğitim uçağı, pisti terk ettiği esnada kaza kırıma uğradı.

PİLOT YARALI KURTULDU

Uçaktaki pilot hafif şekilde yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konuya ilişkin açıklama Bursa Valiliği'nden geldi.

"PİLOTUN HAYATİ TEHLİKESİ YOK"

Açıklamada, "Özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı pisti terk ettiği esnada kaza kırım gerçekleşmiş olup, pilot hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır." bilgisine yer verildi.

4 YILDA 7 KAZA

Bu kazayla birlikte Bursa'da son 4 yılda 7'nci uçak kazası meydana gelmiş oldu. Bu kazalarda toplam 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.