Bursa'da Uludağ’a çıkmak isteyenler metrelerce kuyruk oluşturdu

İHA

Yılbaşının gelmesiyle birlikte kış turizminde önemli tatil destinasyonlarından biri olan Bursa Uludağ'a ilgi yoğundu.

Yeni yıla girişin ardından kış ve kayak turizminin gözde merkezlerinden olan Uludağ'a rağbet sürüyor.

Hafta sonu Uludağ'da, otelde konaklayanların yanı sıra günübirlikçilerin de gelmesiyle yoğunluk yaşanıyor.

GÜNÜBİRLİKÇİLER DE GELİNCE DOLDU TAŞTI

Kimi kendi aracıyla zirvenin yolunu tutarken, kimi ise araç trafiğine takılmamak ve Bursa manzarasını izlemek için teleferiğe yöneldi.

Sabahın ilk saatleriyle vatandaşların akın ettiği teleferikte, metrelerce kuyruk oluştu.

Güvenliğin belli sayıda içeri aldığı teleferiğin önünde kuyruk uzadıkça uzadı.

METRELERCE KUYRUK OLUŞTU

Zirvedeki kar kalınlığı 50 santimetreyi geçerken, hava sıcaklığı ise eksi 6 derece olarak açıklandı.

Güzel bir hafta sonu için zirveye çıkmak istediklerini belirten vatandaşlar, yaklaşık yarım saattir kuyrukta olduklarını ancak arkadaşlarla zirveye teleferikle çıkmanın farklı bir deneyim olacağını söyledi.

Gidiş dönüş bilet fiyatının tam 350, öğrencide 175 olduğu teleferik tesisleri, akşam 19.00’a kadar hizmet veriyor.