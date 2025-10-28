Bursa'da yağmur çare olmadı, barajlar dolmadı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye genelinde sağanak yağışlar etkili oluyor.

Bursa'da da dün gece sağanak etkili oldu.

Yağışların uzun geçen kurak dönemi sonrası barajlardaki su artımına katkı sağlaması bekleniyordu ancak durum değişmedi.

BURSA'YI KURAKLIK VURDU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son 6 aylık verilerine göre, 'olağanüstü kuraklık' görülen bölgeler arasında yer alan Bursa'da, barajlar da kuraklıktan olumsuz etkilendi.

BURSA'DA BARAJLARIN DOLULUK ORNAI YÜZDE 0

CHP'li belediyelerde yaşanan su krizinin son adresi Bursa'da kurak geçen yaz ayıyla birlikte su kaynaklarının durumu alarm vermeye başladı.

Kuraklığın akabinde yaşanacak su krizi için önlem almayan ve proje çalışmaları yapamayan CHP'li Bursa Belediyesi, 1 Ekim'den itibaren su kesintileri uygulamaya başlamıştı.

Dün kurak geçen dönemden sonra yağmuru gören Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, su kesintilerine ara verildiğini söylemişti.

Ancak BUSKİ barajlarda güncelleme yaptı ve doluluk oranı "yüzde 0" olarak gösterildi.

YAĞMUR ÇARE OLMADI

Kentin içme suyunun en önemli kısmını karşılayan 60 milyon metreküp kapasiteli Nilüfer ve 125 milyon metreküp kapasiteli Doğancı barajlarının ortalama doluluk oranı, sona erdi.

Bursa'da etkili olan sağanağa ve 1 Ekim'den itibaren Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından uygulanan planlı su kesintilerine rağmen barajlardaki su seviyesinde yükselme olmadı.