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    Bursa'da yangında hayatını kaybedenlerin cenazeleri teslim edildi

    Yıldırım'da yabancı uyruklu bir aileye mezar olan yangında hayatını kaybeden bir anne ve 8 çocuğun cenaze namazı kılındı.
    • 09.11.2022 - 13:36
    • Güncelleme : 09.11.2022 - 14:18
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    Bursa'da yangında hayatını kaybedenlerin cenazeleri teslim edildi

    Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ilçesinde yabancı uyruklu kişilerin kaldığı apartmanda, 23.30 sıralarında sobadan kaynaklı yangın çıktı.

    Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

    Bir süre sonra kontrol altına alınan yangında bir anne ve 8 çocuk yaşamını yitirdi.

    Çocuklardan ikisinin anneye, altısının kardeşine ait olduğu öğrenildi.

    Cenazeler aileye teslim edildi

    Yaşanan olay sonrasında otopsi işleminleri için otopsi kurumuna kaldırılan cenazeler, bugün aileye teslim edildi.

    Cenaze namazı kılındı

    AA'nın haberine göre, cenazeler, namazların kılınacağı Mihraplı Camisi'ne getirilerek cenaze namazı kılındı.

    Bursa da yangında hayatını kaybedenlerin cenazeleri teslim edildi #1

    Bursa da yangında hayatını kaybedenlerin cenazeleri teslim edildi #2

    Bursa da yangında hayatını kaybedenlerin cenazeleri teslim edildi #3

    Bursa da yangında hayatını kaybedenlerin cenazeleri teslim edildi #4

    Bursa da yangında hayatını kaybedenlerin cenazeleri teslim edildi #5

    Bursa da yangında hayatını kaybedenlerin cenazeleri teslim edildi #6

    Bursa da yangında hayatını kaybedenlerin cenazeleri teslim edildi #7

    Bursa da yangında hayatını kaybedenlerin cenazeleri teslim edildi #8


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