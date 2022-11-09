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Bursa'da yangında hayatını kaybedenlerin cenazeleri teslim edildi

Bursa'da yangında hayatını kaybedenlerin cenazeleri teslim edildi

Yıldırım'da yabancı uyruklu bir aileye mezar olan yangında hayatını kaybeden bir anne ve 8 çocuğun cenaze namazı kılındı.