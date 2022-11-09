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- Bursa'da yangında hayatını kaybedenlerin cenazeleri teslim edildi
Bursa'da yangında hayatını kaybedenlerin cenazeleri teslim edildi
Yıldırım'da yabancı uyruklu bir aileye mezar olan yangında hayatını kaybeden bir anne ve 8 çocuğun cenaze namazı kılındı.
- 09.11.2022 - 13:36
- Güncelleme : 09.11.2022 - 14:18
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ilçesinde yabancı uyruklu kişilerin kaldığı apartmanda, 23.30 sıralarında sobadan kaynaklı yangın çıktı.
Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Bir süre sonra kontrol altına alınan yangında bir anne ve 8 çocuk yaşamını yitirdi.
Çocuklardan ikisinin anneye, altısının kardeşine ait olduğu öğrenildi.
Cenazeler aileye teslim edildi
Yaşanan olay sonrasında otopsi işleminleri için otopsi kurumuna kaldırılan cenazeler, bugün aileye teslim edildi.
Cenaze namazı kılındı
AA'nın haberine göre, cenazeler, namazların kılınacağı Mihraplı Camisi'ne getirilerek cenaze namazı kılındı.