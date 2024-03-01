Bursa'da Yaren leylek 13. kez balıkçı teknesine kondu Film ve kitaplara konu olan balıkçı Adem Yılmaz ve Yaren leylek, bu sene 13. kez kavuştu. Yaren'in gelişi bekleyenlerini sevindirdi.

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İHA

Yaren leylek, bu sene 13. kez Adem Yılmaz'ın teknesine geldi.

Bursa’nın Karacabey ilçesinde, balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk hikayesiyle milyonların gönlüne taht kuran Yaren leylek, bu yıl da göçten gelip Eskikaraağaç leylek köyündeki dostu Adem Yılmaz’ın kayığına kondu.

Bekleyenlerini sevindirdi

Yaren leyleğin, geçen senelere nazaran bu sene daha erken gelmesi dikkat çekti.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da Adem Amca ve Yaren leyleği ziyaret ederek bu sevince ortak oldu.

Başkan Özkan, Yaren'in yavrularına bu yıl da cip takmayı düşündüklerini ifade etti.

13. kez göle açılacak

Uzak yoldan gelen Yaren'in yorgun olması ise dikkat çekti.

13 yıldır her bahar göçten geldiğinde Eskikaraağaç Leylek Köyü'ndeki yuvasına yerleşen Yaren leylek, yaz boyunca dostu Adem Yılmaz’la yeniden göle açılacak.

Bu yıl erken geldi

Yaren leylek geçen yıl, Adem Amca ile 17 Mart'ta buluşmuştu.

Bu yıl ise erken göç ederek, 29 Şubat itibarıyla Adem Amca'nın kayığına konan Yaren, onu bekleyenlerle buluşmuş oldu.

Kitap ve filmlere konu oldu

Adem Yılmaz ile Yaren leylek arasındaki dostluk, Yunanistan’da gölge oyunu olarak oynatılırken Avusturya ve Almanya’da ders kitaplarına konu oldu.

2019 yılında Burak Doğansoysal’ın filme aldığı ve Karacabey Belediyesi’nin katkılarıyla hazırlanan ‘Yaren’ adlı belgesel ise Prag Film Ödülleri'nden en iyi belgesel ünvanlıyla dönmüştü.

Leylek yuvası canlı olarak izlenebilecek

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, hikayeyi 7/24 canlı izlemek isteyenler için internet üzerinden Yaren leylek yayınını açtıklarını duyurdu.

Yarenleylek.com veya YouTube üzerinden kullanıcılar, 7/24 leylek yuvasını canlı olarak izleyebilecek.

"Bu sene de güzel günler geçireceğiz"

Balıkçı Adem Yılmaz, Yaren'in bu sene erken geldiğini kaydederek, "Çok şükür kavuştuk. İnşallah bu sene de güzel günler geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)