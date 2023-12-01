Bursa'da yaya geçidinden geçmek isteyen kadına midibüs çarptı: Hayatını kaybetti Bursa'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Esra Uzun'a (21), servis midibüsü çarptı. Tekstil işçisi Uzun hayatını kaybetti, kaza anı mobese kameralarına yansıdı.

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DHA

Yaya geçidi kuralına uymayan sürücüler trafikte can almaya devam ediyor.

Halbuki böylesine basit bir kurala uymak oldukça kolay.

Ama yayaları önemsemeyen sürücüler için bu kuralın herhangi bir önemi yok.

Son olarak Bursa'da saat 07.30 sıralarında Gürsu ilçesi Kurtuluş Mahallesi Şehit Cüneyt Yıldız Caddesi'nde çalıştığı tekstil fabrikasına gitmek için evden çıkan Esra Uzun, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi.

Yaya geçidinden karşıya geçmek istedi: Canından oldu

Bu sırada Memduh Y.'nin (47) kullandığı 16 S 5013 plakalı servis midibüsü, Uzun'a çarptı.

Yayaya çarptığını fark etmeyen sürücü, Uzun'u aracın altına alıp, yoluna devam etti.

Çarptığını fark etmedi: Talihsiz kadını aracın altında sürüklemeye devam etti

Memduh Y., çevredekilerin uyarmasıyla aracı durdururken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Uzun'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaşamını yitirdi

Cenaze Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Memduh Y. gözaltına alındı.

Kaza anı mobese kameralarına yansırken, soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)