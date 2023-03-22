Bursa'da yerli otomobil Togg'a yoğun ilgi Bursa'da görücüye çıkan yerli otomobili gören hayran kalırken, satın almak için

Türkiye'nin gururu olan yerli otomobil Togg'un satışa çıktı.

Ön siparişleri alınan araçlar için farklı şehirlere deneyim merkezleri kuruldu.

Bursa’da bir alışveriş merkezinde ‘Gemlik’ adı verilen rengiyle sergilenen Togg’u yakından gören vatandaşlar bolca fotoğraf çektirdi.

Otomobili ziyaret eden vatandaşlar yetkililerden araç hakkında bilgi aldı. Yaklaşık 40 gün daha sergilenmesi beklenen Togg'a vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

"Yakından daha güzelmiş"

Eşinin tüm malvarlığını satıp TOGG alacağını söyleyen Sibel Karadeniz, şunları söyledi:

Birkaç gündür yollarda görüyoruz. Eşim bütün malvarlığımı satıp alacağım diyor. Ben de almasını isterim, çok güzel bir araç. Gerçekten yakından daha güzelmiş.

"Almaya niyetimiz var"

Otomobili satın almadan önce yakından incelemek istediğini söyleyen Özcan Başoğlu ise şu ifadeleri kullandı:

İnternetten takip ediyorduk. Bir an önce gelsin de görelim istiyorduk. Burada sergileniyor. Biz de daha yakından bakmak istiyoruz. Almaya niyetimiz var. Başvuru yapmadan önce bir yakından görelim dedik.

"Mükemmel bir araç"

Togg’u yakından görebilmek için 45 kilometreden geldiğini belirten Volkan Temel de şunları söyledi: