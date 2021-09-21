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- Bursa'daki Atatürk heykeli, ekip çalışmasıyla temizlendi
Bursa'daki Atatürk heykeli, ekip çalışmasıyla temizlendi
- İHA
- 21.09.2021 - 16:02
- Güncelleme : 21.09.2021 - 16:19
Bursa'nın İznik ilçesindeki Atatürk heykelinin bakıma ihtiyacı olduğu belirlenerek harekete geçildi.
İznik Belediyesi, ilçe merkezindeki Atatürk heykelinin yüzeyindeki yoğun korozyonu temizleme kararı aldı.
Belediyenin çalışmasını taktir eden İznikliler, "Atatürk heykelini hep böyle temiz görmek isteriz. İznik Belediyesi’ne teşekkür ederiz." dedi.
ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ ARANDI
Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Ergün Balaban, "Atatürk heykelinde yapılacak çalışmalar ile ilgili başkanım bizi aradılar. Öncelikle burada bulunan bayrak direği değiştirildi. Şimdi modern bir bayrak direğimiz var.
HEYKELİN TEMİZLİĞİ VE BAKIMI YAPILDI
Bugün de Atatürk heykelinin temizliği ve bakımı yapıldı. Kısa süre içerisinde çevre düzenlemesi de yapılacak. Ben, bizlerin bu zamana kadar olan taleplerini hiçbir zaman geri çevirmeyen Başkanımız Kağan Mehmet Usta’ya teşekkür ederim.” dedi.