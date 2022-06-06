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    Bursa'daki imam hatipte dansözlü etkinlik: Müdür görevden alındı

    Bursa'daki imam hatipte dansözlü etkinlik: Müdür görevden alındı

    Bursa İl Eğitim Müdürlüğü, 'gelir toplama' etkinliği adı altında okulda dansöz oynatılmasına ilişkin açıklama yaptı.
    • 06.06.2022 - 13:33
    • Güncelleme : 06.06.2022 - 13:36
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    Bursa Nilüfer'de bulunan Çalı İmam Hatip Ortaokulu'nda aile birliği tarafından düzenlenen etkinlikte sahneye çıkan dansöz, sosyal medyada infiale sebep oldu.

    Peş peşe gelen tepkilerin ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü olaya el attı.

    Konuya ilişkin yapılan açıklamada olayla ilgili inceleme ve idari soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

    Müdür görevden uzaklaştırıldı

    DHA'nın haberine göre; soruşturma kapsamında okul müdürü C.Ş. görevden uzaklaştırıldı.

    Açıklama şu şekilde:

    "Okul müdürü hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmış olup, konu hakkındaki çalışmalar tüm boyutlarıyla ve hassasiyetle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

    Bursa'da imam hatip okulunda 'dansözlü' etkinlik

    Bursa daki imam hatipte dansözlü etkinlik: Müdür görevden alındı #1

    Bursa daki imam hatipte dansözlü etkinlik: Müdür görevden alındı #2


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