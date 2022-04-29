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    Bursa'daki kazada ölen pilotun, uçakta evlilik teklifi ettiği anlar

    Eğitim uçuşu sırasında yaşanan kazada 29 yaşında hayata veda eden Furkan Otkum'dan geriye en mutlu gününe ait görüntüler kaldı.
    • 29.04.2022 - 16:40
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    Bursa'daki kazada ölen pilotun, uçakta evlilik teklifi ettiği anlar

    Bursa'da eğitim pilotlarını taşıyan bir uçak, Osmangazi ilçesine bağlı Sarıgül Sokak'taki evlerin arasına düşerek parçalara ayrılmıştı.

    Kaza sonucunda ise eğitmen pilot Furkan Otkum (29) ile pilot Murat Avşar (32) yaşamını yitirmişti.

    Genç pilotların vefatları herkese yasa boğarken, Furkan Otkum'un 3 ay öncesine ait görüntülerine ulaşıldı.

    Havada evlenme teklifi etti

    Görüntülerde Otkum'un kız arkadaşı Aslı Yüce'yle havalandığı, bir süre sonra da yüzük çıkararak evlenme teklifi ettiği görüldü. Yüce'nin teklifi "evet" olarak yanıtlaması ve çiftin mutlu anları da görüntülerde yer aldı.

    AA'nın haberine göre Otkum ile Yüce'nin Ramazan Bayramı'ndan sonra nişanlanmayı planladıkları da belirtildi.

    Uçak kazası ölen pilot uçakta evlenme teklif etmiş

    Bursa daki kazada ölen pilotun, uçakta evlilik teklifi ettiği anlar #1

    Bursa daki kazada ölen pilotun, uçakta evlilik teklifi ettiği anlar #2

    Bursa daki kazada ölen pilotun, uçakta evlilik teklifi ettiği anlar #3

    Bursa daki kazada ölen pilotun, uçakta evlilik teklifi ettiği anlar #4

    Bursa daki kazada ölen pilotun, uçakta evlilik teklifi ettiği anlar #5


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