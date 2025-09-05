Bursa'daki orman yangını kontrol altına alındı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde alevler yükseldi.

Öğle saatlerinde televizyon vericilerinin bulunduğu Gündoğdu köyündeki çamlık alanda çıkan yangın zeytin bahçelerine ve ekili alanlara da sıçradı.

Yangın daha sonra alt taraftaki Çağlayan köyüne doğru büyüdü.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Bölgede birkaç noktada yangının sürdüğü öğrenilirken, alevlere hem havadan hem karadan müdahale ediliyor.

Helikopterler Kurşunlu'dan denizden su alarak defalarca sorti yaptılar.

3 UÇAK VE 11 HELİKOPTER

Orman ve büyükşehir itfaiye ekipleri de karadan söndürme çalışmasına katılıyor.

Orman Genel Müdürlüğü, tarafından yapılan açıklamada 3 uçak, 11 helikopter, 37 arazöz, 2 iş makinesi, 242 personelin çalışmalarda görev aldığı bildirildi.

JANDARMA DA ÇALIŞMALARA KATILDI

Çağlayan köyü sakinleri civardaki Ahmet, Aksungur, Nliüfer ve diğer köylülerden tankerleriyle söndürme çalışmasına destek talebinde bulundu.

Jandarma ekipleri de bazı noktalarda söndürme ekiplerine destek oluyor.

Savcılık da yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlattı.

"ANIZ YAKMAYIN"

Yaz boyunca kentte çıkan yangınlar nedeniyle büyük problemlerin yaşandığını hatırlatan Başkan Bozbey, "Anız yangınları nedeniyle tahrip olan alanlar bizi son derece üzüyor. Anız yakmayın, yakanlara da müsaade etmeyin. Bunu defalarca hatırlatıyor, vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Belki uzun zaman alacak ama yanan alanlarımızı da yeşerterek durumu telafi edeceğiz" ifadelerini kullandı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Orman Genel Müdürülüğü yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: