Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 7 kadın personel otopark görevlisi olarak işe alındı. Görenleri şaşırtan bu görüntü yıl sonunda 100 kadın personele daha ulaşacak.

Bursa'daki otoparklara, artık kadın eli değiyor.

Türkiye'de bu meslek 'Erkek işi' olarak adlandırılırken, Bursa Büyükşehir Belediyesi 7 kadın personeli otopark görevlisi olarak işe aldı.

100 KADIN PERSONEL DAHA

Bu görüntü vatandaşları şaşırtırken, yıl sonuna kadar 100 kadın personelin daha işe başlayacağı belirtiliyor.

"KADIN İSTİHDAMINA ÖNEM VERİLİYOR"

Otopark görevlisi Hande Doğrul, "Bursa’da daha önce kadın otopark görevlisi yoktu, Burulaş ilk defa kadın personele bu anlamda değer verdi. Kurumumuzun bizlere güvendiğini biliyoruz. Kadın istihdamına önem veriyorlar. Vatandaşlardan çok olumlu tepkiler alıyoruz. Sürücüler Bursa sokaklarında kadın sürücüleri görmeye alışık olmadıkları için şaşırıyorlar,. Bizim sürücülere kibar ve sıcak yaklaşımımızdan dolayı çok memnun oluyorlar. Bizi görenler kadın görevlilerden daha çok görmek istiyoruz diyorlar. Araçlarını bize güvenle emanet edebiliyorlar" dedi.

Bursa'daki otoparklara kadın eli değiyor VİDEO



"İNSANLARIN BİZE YAKLAŞIMI OLUMLU"

Görevine 2 gün önce başlayan Bahar Avcı, "Burada çalıştığım için çok mutluyum. İnsanların bize yaklaşımı çok olumlu" ifadelerini kullandı.

















