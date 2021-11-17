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    Bursa'daki otoparklara kadın eli değiyor

    Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 7 kadın personel otopark görevlisi olarak işe alındı. Görenleri şaşırtan bu görüntü yıl sonunda 100 kadın personele daha ulaşacak.
    • İHA
    • 17.11.2021 - 09:35
    • Güncelleme : 17.11.2021 - 13:52
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    Bursa'daki otoparklara kadın eli değiyor

    Bursa'daki otoparklara, artık kadın eli değiyor.

    Türkiye'de bu meslek 'Erkek işi' olarak adlandırılırken, Bursa Büyükşehir Belediyesi 7 kadın personeli otopark görevlisi olarak işe aldı.

    100 KADIN PERSONEL DAHA

    Bu görüntü vatandaşları şaşırtırken, yıl sonuna kadar 100 kadın personelin daha işe başlayacağı belirtiliyor.

    Bursa daki otoparklara kadın eli değiyor #1

    "KADIN İSTİHDAMINA ÖNEM VERİLİYOR"

    Otopark görevlisi Hande Doğrul, "Bursa’da daha önce kadın otopark görevlisi yoktu, Burulaş ilk defa kadın personele bu anlamda değer verdi. Kurumumuzun bizlere güvendiğini biliyoruz. Kadın istihdamına önem veriyorlar. Vatandaşlardan çok olumlu tepkiler alıyoruz. Sürücüler Bursa sokaklarında kadın sürücüleri görmeye alışık olmadıkları için şaşırıyorlar,. Bizim sürücülere kibar ve sıcak yaklaşımımızdan dolayı çok memnun oluyorlar. Bizi görenler kadın görevlilerden daha çok görmek istiyoruz diyorlar. Araçlarını bize güvenle emanet edebiliyorlar" dedi.

    Bursa'daki otoparklara kadın eli değiyor VİDEO

    Bursa daki otoparklara kadın eli değiyor #2

    "İNSANLARIN BİZE YAKLAŞIMI OLUMLU"

    Görevine 2 gün önce başlayan Bahar Avcı, "Burada çalıştığım için çok mutluyum. İnsanların bize yaklaşımı çok olumlu" ifadelerini kullandı.

    Bursa daki otoparklara kadın eli değiyor #3

    Bursa daki otoparklara kadın eli değiyor #4

    Bursa daki otoparklara kadın eli değiyor #5

    Bursa daki otoparklara kadın eli değiyor #6

    Bursa daki otoparklara kadın eli değiyor #7

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