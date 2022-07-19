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    Bursa'daki özel hastanede yangın paniği

    Hastanedeki tıbbi atıkların bulunduğu alandaki trafo alev aldı. Kara dumanlar hastaneyi sararken, hastalar tahliye edildi.
    • 19.07.2022 - 15:57
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    Bursa'daki özel hastanede yangın paniği

    Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan özel hastanede panik yaşandı.

    Odunluk Mahallesi'ndeki hastanenin tıbbi atıklarının bulunduğu alandaki trafoda yangın çıktı.

    Edinilen bilgiye göre, trafoda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

    Hastalar tahliye edildi

    Çıkan yoğun kara dumanlar hastaneyi sararken, çalışanlar ve hastalar tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Olayla ilgili soruşturma

    İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenenin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı.

    Bursa daki özel hastanede yangın paniği #1

    Bursa daki özel hastanede yangın paniği #2

    Bursa daki özel hastanede yangın paniği #3


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