Bursa'daki personel, sokakları göbek atarak temizliyor

İşini aşk ile yapan belediye personeli, yolları süpürürken göbek attı. Görevini eğlenerek yapan personel, renkli görüntüler oluşturdu.

Bursa’nın Büyükorhan Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Sami Bozkuş ilçenin sokaklarını elinde süpürgesiyle köşe bucak temizliyor.

İşini severek yapan temizlik görevlisi vatandaşların oyun havası teklifini geri çevirmiyor.

Bozkuş'un hem görevini yapması hem göbek atması renkli görüntüler ortaya çıkarıyor.

KARŞILIKLI GÖBEK ATTILAR

Sami Bozkuş'un keyifli anlarına şahit olan bir vatandaş da ona eşlik edip karşılıklı göbek attı.

"HEM OYNARIM HEM İŞİMİ YAPARIM"

İlçenin neşe kaynağı temizlik görevlisi Sami Bozkuş, "Hem oynarım hem işimi yaparım." diye konuştu.



