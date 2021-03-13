Bursa’da 4 kişinin öldüğü, 8’i ağır, 20 kişinin yaralandığı tır faciasında, hurdaya dönen aracından sağ çıkan genç adam dehşet anlarını anlattı.

Bursa'da faciaya neden olan tırın çarptığı üç araç kendi aracını ezen ve pestili çıkan otomobilden şans eseri yaralı kurtulan 27 yaşındaki Erhan Gültekin, sıkıştığı yerden itfaiye yardımıyla çıkarıldı.

Tedavisinin tamamlanmasıyla taburcu olan Erhan Gültekin, o dehşet anları şöyle anlattı:

"ARAÇTA SADECE BENİM BULUNDUĞUM KISIM DURUYOR"

"Eşimi görmeye İnegöl’e gidiyordum. Tır karşı şeritten geldi. Tırın çarptığı araçlardan bir tanesini ben üzerime gelirken gördüm. O anda refleks yapıp kendimi aracın direğine doğru saklamaya çalıştım. Kendime geldiğimde üzerimde kazanın şoku vardı. Etrafıma baktığımda bir süre ne olduğunu anlayamadım. O araçtan sağ çıkmam büyük bir şanstı. Araçta sadece benim bulunduğum kısım duruyor, onun dışında her yeri ezilmiş, benim aracım üzerinde de 2 tane araç vardı. Benim araca toplamda 3 araç çarpmış, bu araçtan sağ çıktığımı görenler büyük şaşkınlık yaşıyor, bu araçtan nasıl sağ çıktın diye soruyorlar." diye konuştu.

Bursa'daki tır faciasında mucize kurtuluş VİDEO

"TEMMUZ AYINDA DÜĞÜNÜMÜZ VAR"

Kazalarda emniyet kemerinin çok önemli olduğunu belirten Gültekin, "Emniyet kemerim takılıydı. 1 yıllık evliyim pandemiden dolayı düğünümüzü yapamadık. Temmuz ayında düğün günümüzü aldık. İnşallah düğünüme gelen insanlar olacak." dedi.

"ÇOK ŞÜKÜR YAŞIYOR"

Eşinin kazadan kurtulduğu için büyük mutluluk duyduğunu belirten Emel Gültekin de "Eşim çok şükür yaşıyor, düğünümüzü pandemiden dolayı yapamamıştık. şimdi çok mutluyum. Eşim İnegöl’e benim yanıma gelirken kaza geçirdi. Kazayı duyunca çok korktum." şeklinde konuştu.









