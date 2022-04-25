Bursa’da uçak düştü: Kazanın detayları ortaya çıktı

Görgü tanıkların bir kadının korku dolu bakışlarla anlattığı kazanın, 3-4 dakikalık bir süre içerisinde yaşandığı, pilotların inişe geçtiği sırada uçağın hakimiyetini kaybettiği öğrenildi.

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak'ta, evlerin arasına tek motorlu eğitim uçağı düştü, uçağın düşmesiyle yangın çıktı.

Yunuseli Havaalanı yanındaki kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmasına başladı.

“Pilot ve öğrenci pilot hayatını kaybetti”

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Yunuseli Havaalanı'ndan eğitim amaçlı kalkan TC-UTT T2002JF model 2002 eğitim uçağının muhtemelen teknik bir sebeple düştüğünü söyledi.

Canbolat, “Park halindeki araçların üstüne düşüyor. Düşmeyle birlikte yangın başlıyor. Eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve öğrenci pilot hayatını kaybetti. İlk tespitlere göre yaralı yok.” dedi.

Kazada hayatını kaybeden pilotların Furkan Otkum ve öğrenci Murat Avşar olduğu öğrenildi.

Kazanın detayları ortaya çıktı

Öte yandan kazaya dair detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

Sivil eğitim uçağı olarak kayıtlara geçen tek motorlu iki kişilik uçak, havalandıktan kısa bir süre sonra Yunuseli Havaalanı’nın batı tarafındaki 500 metre yükseklikte motor emergency uçuş eğitimi yapacağını anons etti.

Her şey 3-4 dakika içerisinde yaşandı

Ancak anormal bir durum oluştu ve çok geçmeden diğer piste iniş yapacağını söyledi.

3-4 dakika geçmişti ki uçak, Bağlarbaşı Mahallesi’nde iki evin üzerine düştü.

Evlerde ve sokakta hasar meydana geldi.

Bursa’da uçak kazasında şoka giren kadın yaşananları anlattı VİDEO

Evine uçak düşen kadın konuştu

Bu arada uçağın düşerken çarptığı evde bulunan Aslı Sarı, şoka girdi.

Yaşadıklarını anlatan Sarı, “Uçağın düşmesi sırasında evdeydim. Arkadaşım saçlarımı boyuyordu. Bir ses duyduk. Ev sarsıldı gibi oldu. Arkadaş baktı, uçak dedi ve ve kaçtı çünkü bebeği vardı. Ateşleri görünce ben evden çıkamadım. Balkondan atlamaya çalıştım, atlayamadım. Merdivenlerden nasıl indiğimi bilmiyorum.





"Üst kata çarptı"

Çocuğumu kucağıma aldım ve yuvarlana yuvarlana kaçtım oradan. Tekrar patlayacak sandım. Her yer gaz kokuyordu. Çok kötü oldu ama çok şükür kurtulduk. Evimiz 2 katlı, ben 2'nci kattaydım. Üst kata çarptı. Çok korktuk. Çok şükür oğlumu kurtarabildim. Çok kötüydü. Sadece düşme nedeniyle vücudumda yaralar var. Çocuğum çok kötü etkilendi. Sessizce oturuyor öyle.” diye konuştu.

Daha fazla konuşamayan kadına acil müdahale edildi.

"3-4 defa patladı"

Uçağın çarptığı evin sahibi Necmiye Sarı ise “Ben komşuya gitmiştim, gelinim evdeydi. Orda ‘güm güm’ diye patladı. Kapımızın önüne uçak düşmüş. 3-4 defa patladı. Çıktım baktım, bizim evin önünde alevler. Arabalar yandı.” dedi.

Düşen UPT kuyruk işaretli İtalyan üretimi uçak

YBS firması Bursa’da sivil havacılık eğitimi veriyor.

Ağırlığı 750 kilograma kadar olan küçük uçaklar için özel uçuş eğitimi alınabiliyor.

Ultralight Pilot Lisansı (UPL lisansı) denilen belgeyi sağlayan bu tarz eğitim kurumlarında, küçük uçaklarla şehir içerisindeki havalimanlarında eğitim uçuşları yapılabiliyor.

Düşen UPT kuyruk işaretli İtalyan üretimi uçak da, 600 kilogramlık grupta yer alıyordu.

(Uçağı kullanan pilot Furkan Otkum)