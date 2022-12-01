Petrol
88.78
2.08%
Euro
19.5863
0.97%
Dolar
18.632
0.00%
Altın
1.079
1.86%
Borsa
5045
1.36%
Bitcoin
322.219
0.99%
BTXN Coin
5.62
1.62%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Bulutlu 15 C

    Bursa'daki uçak kazasından önce canlı yayın yapan pilotun son görüntüleri

    Doğalgaz santrali civarındaki ormanlık alana düşen uçağın sahibi olan Hakan Köksal, kazada hayatını kaybetti. Köksal'ın, uçak içinden kazadan 22 saat önce canlı yayın yaptığı ortaya çıktı.
    • 01.12.2022 - 17:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'daki uçak kazasından önce canlı yayın yapan pilotun son görüntüleri

    Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Ovaakça Mahallesi'ndeki doğalgaz çevrim santrali civarına, eğitim uçağı düştü.

    Düşen tek motorlu uçakta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

    Olay yerinde gerçekleştirilen incelemenin sonucunda bir başka yaralıya rastlanmadı.

    Yaşanan korkunç olayın sonrasında, yeni detaylar ortaya çıktı.

    Kazadan önce son yayın

    Düşen motorun sahibi olan ve kazada hayatını kaybeden 1 kişinin, Yunuseli Sportif Havacılık Derneği Başkanı Hakan Köksal'a ait olduğu öğrenildi.

    Köksal’ın kazadan 22 saat önce sosyal medya hesabından, düşen uçağın içerisinden canlı yayın yaptığı görüntüler ortaya çıktı.

    İşte o anlar...

    Bursa daki uçak kazasından önce canlı yayın yapan pilotun son görüntüleri #1

    Bursa daki uçak kazasından önce canlı yayın yapan pilotun son görüntüleri #2

    Bursa daki uçak kazasından önce canlı yayın yapan pilotun son görüntüleri #3

    Bursa daki uçak kazasından önce canlı yayın yapan pilotun son görüntüleri #4


    Sahte doktorun foyasını, aldattığı sevgilisi ortaya çıkardı
    Gündem

    Sahte doktorun foyasını, aldattığı sevgilisi ortaya çıkardı

    Yalı Çapkını 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ferit ve Seyran aşkı başlamadan bitiyor!
    Medya

    Yalı Çapkını 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ferit ve Seyran aşkı başlamadan bitiyor!

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!
    Advertorial

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!

    Görüş Bildir