Bursa'daki uçak kazasından önce canlı yayın yapan pilotun son görüntüleri

Doğalgaz santrali civarındaki ormanlık alana düşen uçağın sahibi olan Hakan Köksal, kazada hayatını kaybetti. Köksal'ın, uçak içinden kazadan 22 saat önce canlı yayın yaptığı ortaya çıktı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Ovaakça Mahallesi'ndeki doğalgaz çevrim santrali civarına, eğitim uçağı düştü.

Düşen tek motorlu uçakta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Olay yerinde gerçekleştirilen incelemenin sonucunda bir başka yaralıya rastlanmadı.

Yaşanan korkunç olayın sonrasında, yeni detaylar ortaya çıktı.

Kazadan önce son yayın

Düşen motorun sahibi olan ve kazada hayatını kaybeden 1 kişinin, Yunuseli Sportif Havacılık Derneği Başkanı Hakan Köksal'a ait olduğu öğrenildi.

Köksal’ın kazadan 22 saat önce sosyal medya hesabından, düşen uçağın içerisinden canlı yayın yaptığı görüntüler ortaya çıktı.

İşte o anlar...













