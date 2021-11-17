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    Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde emniyet ekiplerince bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
    • İHA
    • 17.11.2021 - 19:20
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    Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

    Bursa'da İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheliler Doğan H. (27) ve Gencer H. (25) isimli şahıslara ait Yenice Mahallesi Orhaniye Sokak’taki adrese operasyon düzenledi.

    UYUŞTURUCU VE SİLAH BULUNDU

    Evde yapılan aramada 3 adet tüfek, 25 adet fişek, 1 adet tabana ve tabancaya ait mermiler, 20 gram metamfetamin ve 107 gram bonzai ile uyuşturucu madde ticaretinden kazanıldığı belirlenen 680 TL para ele geçirildi.

    2 ŞAHIS TUTUKLANDI

    Operasyon sonucunda gözaltına alınan 2 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Bursa daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama #1

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