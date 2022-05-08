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    Bursa'daki yayladan hayran bırakan manzaralar

    Baharla birlikte muhteşem bir görünüme kavuşan ünlü Keles Kocayayla'sı, doğaseverlerin ilgi odağı oluyor.
    • 08.05.2022 - 11:03
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    Bursa'daki yayladan hayran bırakan manzaralar

    Bursa’da yıl boyunca yerli ve yabancı çok sayıda turisti ağırlayan Keles Kocayayla'sı, bahar ayının gelmesiyle birlikte yemyeşil bir manzaraya dönüştü.

    Karlı Uludağ manzarasıyla birlikte yeşil haliyle seyrine doyum olmaz bir görünüme kavuşan yayla, doğaseverlerin sık sık ziyaret ettiği bir yer haline geldi.

    Konaklamak isteyenler için Bungalov evler de var

    Bursa kent merkezine 62 kilometre uzaklıkta ve Uludağ’ın güney eteklerinde bulunan yaklaşık 500 dönümlük çayırlık alana sahip Kocayayla’da konaklamak isteyenler için bungalov evler bulunuyor.

    İsteyen ziyaretçiler ise belirlenen alanlarda çadır kurup, karavanlarını park edebiliyor.

    "Yaylamızı görmeye herkes davet ediyoruz"

    Kocayayla’nın muhteşem manzarasıyla ziyaretçilerini beklediğini ifade eden Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, "Kocayayla bahar ayında ayrı bir güzelliğe kavuşuyor. Baharla birlikte her yer yeşillendi. Buraya gelenler muhteşem manzaranın keyfini çıkartıyor. Buradan yeşilliklerin içinde Uludağ manzarası izleyebilirler, konaklamak isteyenlere bungalov evlerimiz mevcut, çadır ve karavan için kamp alanları bulunmakta, yeşillikler içinde yaylamızı görmeye herkesi davet ediyoruz." dedi.

    Bursa daki yayladan hayran bırakan manzaralar #1

    Bursa daki yayladan hayran bırakan manzaralar #2

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    Bursa daki yayladan hayran bırakan manzaralar #4

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