Bursalı çiçekçinin yurt dışından getirdiği bitkiye rağbet var

Hollanda'dan ithal edilen sinekkapan bitkisi, böcek ve sinekleri yediği için vatandaşlar tarafından tercih ediliyor.

Dionaea muscipula familyasından olan ve sulak alanlarda yetişen sinekkapan ve böcekkapan bitkisi, Bursalı çiçekçi Murat Karakoç tarafından Hollanda'dan ithal ediyor.

Son dönemde popüler olan çiçek evlerin salonlarında besleniyor.

Evdeki böcek ve sinekleri yediği için vatandaşlar tarafından tercih sebebi oluyor.

"İçine girenleri kapanarak yiyor"

Et yiyen bitkilerin fiyatları ise boyutuna göre 25 ila 300 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.

Uzun yıllardır çiçek yetiştiriciliği yaptığını ifade eden Murat Karakoç, "Böcek yiyen çiçekler bataklık bitkisidir. Bu bitkinin iyi bakımda gelişimi hızlı oluyor. Bu bitkiler salgıladıkları sıvı sayesinde sinek ve böcekleri kendilerine çekiyor. İçine girenleri kapanarak yiyor" dedi.

"Boyutuna göre 25 ila 300 lira arasında satılıyor"

Sinek ve böcek yiyen bitkilerin talep gördüğünü belirten Ömer Can Karakoç ise, "Bu bitki bir tür aromatik sıvı salgılıyor. Sinek ve böcekler bu sıvıya geliyor. Böceği kapanarak yakalıyor ve yiyor. Bu bitkinin fiyatı 25 ila 300 lira arasında boyutuna göre değişiyor" şeklinde konuştu.