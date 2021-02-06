Göldeki buzun kırılmasıyla birlikte suya düşen ve gözlüğünü kaybeden dağcı, 3 gün sonra aynı yere gelip eksi 10 derecede dalış yaparak gözlüklerini aradı.

Bursa’nın Keles ilçesine bağlı Baraklı gölü, kışın gelmesiyle birlikte buz tuttu.

Doğa tutkunlarının çevresinde kamp yaptığı buzlu göle çekim yapmak için giden Bursalı dağcı İsmet Şentürk, buz tutan gölün üzerinde yürürken bir yandan da o anları ölümsüzleştirmek istedi.

BUZ KIRILDI, SUYA DÜŞTÜ

Gölün ortasına kadar ilerleyen Şentürk, gölün üzerinde oluşan buz tabakasının sağlamlığından bahsettiği sırada çıtırtı sesleri duyulmaya başladı. Şentürk, önce sağa sonra sol tarafa ilerlemek isterken aniden buzun kırılmasıyla suya düştü.

Bir kez daha buzun üzerine çıkarak geri yürüyen dağcı, göl kenarına attığı kampında hipotermiye girmemek için üzerini değiştirdi.

Bursalı dağcı, buz kırılınca suya düştü VİDEO

DÜŞÜRDÜĞÜ GÖZLÜKLERİ İÇİN SUYA DALDI

Buzun kırılmasıyla suya düştüğü anda gözündeki gözlükleri de suyun içinde kaybeden Şentürk, numaralı özel yapım gözlüklerini bulabilmek için 3 gün sonra aynı yere tam teçhizatlı gelip, düştüğü yere daldı.

Buz tutan gölün üzerine tekrar çıkan Şentürk, emekleyerek bir ip vasıtasıyla ilerleyip, buzun kırıldığı noktadan suya girdi. Eksi 10 derecede bir poşete koyup ip bağladığı taşlarla suya dalan Şentürk, buz katmanının altında gözlüklerini aradı.

O ANLAR KAMERADA

Suyun altında daha uzun kalabilmek için bir hortum da kullanan Şentürk, uzun süren aramalarına rağmen gözlüklerini bulamadı. 2 saat süren macera ve adrenalin dolu o anlar hava ve su altı kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Sudan çıktığında gözlüğün bahane, asıl maksadın spor olduğuna dikkat çeken Şentürk, "Herhangi bir arama kurtarmada neler yapabileceğimizi görmek için daldık. Gözlüğü bulamadık, ama antrenman yapmış olduk." dedi.