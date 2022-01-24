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    Bursalı gencin kızaklı kar kazası

    Karla kaplı yolda kızağa oturarak kaymak isteyen şahıs, ağaca çarpıp yamaçtan aşağı düştü.
    • DHA
    • 24.01.2022 - 13:32
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    Bursalı gencin kızaklı kar kazası

    Bursalılar karın keyfini çıkarmaya devam ediyor.

    İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde yokuş aşağı kızakla kayan genç, ufak bir kaza geçirdi.

    AĞACA TOSLAYIP YAMAÇTAN UÇTU

    Hızını alamayarak yolun bitiminde ağaca çarpan genç, ardından da yamaçtan yuvarlandı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan gencin o anları ise arkadaşının cep telefonuyla görüntüledi.

    ARKADAŞINDAN ESPRİ: AHİRETTE GÖRÜŞÜRÜZ

    Görüntülerde etraftan gülme sesleri duyulurken, arkadaşının "Ahirette görüşürüz kardeşim" sözleri ise dikkat çekti.

    Bursalı gencin kızaklı kar kazası #1

    Bursalı gencin kızaklı kar kazası #2

    Bursalı gencin kızaklı kar kazası #3

    Bursalı gencin kızaklı kar kazası #4


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